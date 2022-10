Morto Cimolai: il cordoglio di Bonomi e di Confindustria

(ANSA) - PORDENONE, 05 OTT - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha fatto osservare un minuto di silenzio, all'inizio del Consiglio di presidenza, per ricordare la scomparsa di Armando Cimolai, il fondatore dell'omonimo gruppo industriale scomparso a 94 anni, le cui esequie sono state celebrate oggi.

Lo ha reso noto Confindustria Alto Adriatico che ha partecipato, con una delegazione, guidata dal presidente Michelangelo Agrusti, ai funerali.

"Ci sono morti lievi come piume e morti che pesano come una montagna - il ricordo dello stesso Agrusti -. Ho cercato, in questi giorni, quella che poteva essere più di altre, una definizione di ciò che è stato Armando Cimolai. E credo che definirlo un gigante, sia la più adatta a raccontarlo. Un gigante, perché la sua vita ha tutti i tratti dell'impresa eroica".

"Un grande uomo di impresa e nello stesso tempo una persona normale, umile, che ha voluto vivere tra la sua gente - ha aggiunto -. Armando, questo uomo mite e roccioso, ha insegnato a tutti, alla sua famiglia e pure a noi, che il coraggio è una virtù assoluta. Che non bisogna arrendersi mai. Che la vita va affrontata con il passo sicuro e deciso dell'alpino che sale la montagna". (ANSA).