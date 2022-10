Manfredi, terzo settore importante per servizi welfare

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - NAPOLI, 5 OTT - ''Il Terzo settore rappresenta un motore importante di partecipazione, di lavoro ed è un'opportunità soprattutto per dare una risposta nei servizi e in particolare nel welfare e nell'educazione. Lì dove non può arrivare il pubblico, la compartecipazione del Terzo settore è fondamentale e Napoli in questo è un grande laboratorio''. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al forum 'Insieme. Possiamo. Le sfide del Mezzogiorno', promosso da Unicredit Italia. (ANSA).