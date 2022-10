Lavoro: Orsini (Confindustria), nuovo Governo tagli cuneo

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Con il nuovo governo "auspichiamo si torni a parlare di taglio del cuneo contributivo, soppressione Irap e rimodulazione Ires". Lo ha affermato Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria con delega a credito, finanza e fisco, oggi a Firenze per un convegno organizzato con Intesa Sanpaolo.

"Con gli strumenti fiscali - ha spiegato - dobbiamo anche rendere il nostro sistema produttivo più competitivo: in tal senso, imprescindibile e urgente un intervento sul costo dei fattori produttivi che si concentri, ora, sul taglio del cuneo contributivo. Non possiamo rimandare: è un intervento che non solo ci aiuterebbe a ridurre quel divario di competitività con gli altri Paesi europei", ma anche "ad attenuare gli effetti dell'aumento della bolletta energetica per le famiglie e della feroce spinta inflattiva".

Inoltre, ha concluso Orsini, "vanno stabilizzati e potenziati gli incentivi per la ricerca, l'innovazione, i macchinari 4.0. E sul piano del risparmio energetico vanno sostenuti anche gli interventi realizzati sugli immobili delle imprese". (ANSA).