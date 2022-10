Istat:sale pressione fisco, scende potere acquisto famiglie (2)

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Le entrate totali nel secondo trimestre 2022 sono aumentate in termini tendenziali dell'8,5% e la loro incidenza sul Pil è stata del 48,4%, in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021.

Nei prima metà dell'anno, l'incidenza delle entrate totali sul Pil è stata del 45,7%, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021. Le entrate correnti e le entrate in conto capitale nel secondo trimestre 2022 hanno segnato, in termini tendenziali, un aumento rispettivamente dell'8,5% e del 10,9%. Afferma l'Istat. (ANSA).