Istat: Unc, serve bonus famiglie con redditi sotto 35.000

ROMA, 05 OTT - Secondo l'Istat, nel secondo trimestre 2022 il potere d'acquisto delle famiglie è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. "Dato grave e preoccupante. Anche se per ora la caduta è lieve, in futuro la situazione non può che peggiorare. L'inflazione alle stelle sta progressivamente erodendo potere d'acquisto delle famiglie e dopo averne rallentato la crescita, ora si è arrivati in territorio negativo" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Urgono interventi che ripristino la capacità di spesa degli italiani, messi a dura prova dal caro bollette e dal carovita, provvedimenti sia di carattere strutturale, come la scala mobile all'inflazione programmata, che chiediamo da anni per adeguare gli stipendi al costo della vita senza innescare la spirale stipendi-inflazione sia una tantum ed immediati, come la ripetizione del bonus di 200 euro del primo dl aiuti per i redditi sotto i 35 mila euro, che va portato a 600 euro.

"E' certo meglio aumentare il reddito disponibile delle famiglie meno abbienti, che ridurre l'Iva al 4% sui soli alimentari, provvedimento che non solo teoricamente riguarderebbe tutti, anche i più benestanti, disperdendo così risorse scarse, ma che concretamente andrebbe a vantaggio solo dei commercianti, dato che se ne guarderebbero bene dal cambiare i prezzi per un ritocco così basso del 3,846%" conclude Dona.

