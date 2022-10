Istat: deficit/pil cala a 3,1% nel secondo trimestre 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Complessivamente, nei primi due trimestri del 2022 le AP hanno registrato un indebitamento netto pari al -6,0% del Pil, in miglioramento rispetto al -10,0% del corrispondente periodo del 2021. Nei primi sei mesi del 2022, in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario e il saldo corrente sono risultati negativi, pari rispettivamente a -1,7% (-6,4% nello stesso periodo del 2021) e -2,0% (-4,3% nel corrispondente periodo del 2021). Nello stesso periodo, la pressione fiscale si attesta al 40,4% del Pil, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto ai 40,0 del 2021.

Nel secondo trimestre 2022 - si legge nella nota dell'Istat - le uscite totali sono diminuite dello 0,4% rispetto al corrispondente periodo del 2021 e la loro incidenza sul Pil (pari al 51,5%) è diminuita in termini tendenziali di 3,9 punti percentuali. Nei primi sei mesi del 2022 la relativa incidenza è stata pari al 51,6%, in riduzione di 3,2 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021.

Le uscite correnti hanno registrato, nel secondo trimestre 2022, un aumento tendenziale del 5,1% mentre le uscite in conto capitale si sono ridotte in termini tendenziali del 36,5%.

