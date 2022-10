Istat: Codacons, famiglie costrette a intaccare risparmi

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Le famiglie italiane sono costrette a intaccare i propri risparmi per affrontare il caro-prezzi e riuscire a fare acquisti. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell'Istat sul secondo trimestre del 2022. "I numeri dell'Istat evidenziano come gli italiani abbiano ridotto la propensione al risparmio (-2,3%) per colmare la perdita di potere d'acquisto determinata dall'aumento dei prezzi al dettaglio - spiega il presidente Carlo Rienzi - Dati che tuttavia sono destinati a scontrarsi con il nuovo quadro degli ultimi mesi del 2022, caratterizzato da una inflazione alle stelle e da fortissimi rialzi delle bollette di luce e gas".

"Questo significa che rispetto al secondo trimestre, consumi, potere d'acquisto e ricchezza delle famiglie crolleranno negli ultimi mesi del 2022, con effetti economici e sociali enormi - prosegue Rienzi - Una emergenza che il prossimo Governo dovrà affrontare abbandonando la fallimentare strada dei bonus a pioggia e ricorrendo a misure strutturali in grado di abbattere prezzi e tariffe in modo stabile e duraturo"- (ANSA).