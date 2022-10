Intesa: con Sace opportunità per Pmi italiane negli Emirati

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, Sace e Bee'ah Sharjah Environmental hanno finalizzato un accordo di finanziamento - erogato da Intesa Sanpaolo, garantito da Sace all'80%, in favore di Bee'ah - con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali della società emiratina con le aziende italiane e incrementare l'approvvigionamento dall'Italia nei prossimi anni.

Con sede a Sharjah, Bee'ah è l'azienda leader negli Emirati Arabi Uniti nel settore del waste management. Gestisce tutte le fasi del ciclo dei rifiuti - raccolta, riciclo, smaltimento e termovalorizzazione - negli Emirati e in altri paesi dell'Area in concessione. L'operazione, che rientra nel programma Push Strategy di Sace, mira ad aumentare le opportunità di business per gli esportatori italiani a Sharjah e negli Emirati Arabi Uniti, rafforzando il posizionamento di Sace in quest'area strategica per l'export italiano. La Push Strategy si rivolge a grandi buyer esteri - selezionati e di primo piano - e fornisce accesso a finanziamenti a medio-lungo termine, garantiti da Sace, per sostenere i loro piani di investimento e crescita.

Un aspetto fondamentale dell'accordo con i buyer stranieri è l'impegno a valutare le forniture "Made in Italy" per l'attuazione dei propri piani di investimento. Tale impegno è facilitato da eventi di business matching, organizzati da Sace tra le Pmi italiane interessate ad accreditarsi come fornitori e i team di approvvigionamento delle controparti estere che beneficiano delle linee di credito. (ANSA).