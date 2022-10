Intesa: con Sace opportunità per Pmi italiane negli Emirati (2)

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "Siamo lieti di aver finalizzato questa operazione con Bee'ah, leader nel settore ambientale", afferma Hedi El Karoui, General Manager della filiale Intesa Sanpaolo di Dubai.

"Si tratta - aggiunge - della prima operazione nell'ambito della Push Strategy che realizziamo al fianco di Sace nella regione, partner con il quale contiamo di sviluppare ulteriormente questa tipologia di business. L'iniziativa rafforza le relazioni economiche tra Italia e Medio Oriente, dove Intesa Sanpaolo, la più importante banca italiana, ha una forte presenza ed è quindi ottimamente posizionata per svolgere un ruolo di primo piano", "Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane di dimensioni piccole e medie grazie alla promozione di nuove opportunità di esportazione in Medio Oriente. Siamo, inoltre, particolarmente lieti di aver collaborato con Intesa Sanpaolo in questa sua prima operazione nell'area nell'ambito della nostra Push Strategy, che conferma la nostra forte partnership con il Gruppo Bancario", commenta Maurizio d'Andria, Head of Dubai Office di Sace. (ANSA).