Indici pmi eurozona in contrazione a settembre

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - L'indice pmi servizi nell'eurozona è sceso in settembre, per il secondo mese consecutivo, a 48,8 (da 49,8 di agosto) poco soto la prima lettura a 48,9. L'indice pmi composito dei direttori agli acquisti elaborato sempre da S&P Global, a settembre, si è portato a 48,1 (dal 48,9 di agosto) contro la lettura flash che lo dava al 48,2. Si tratta del terzo mese consecutivo in contrazione. (ANSA).