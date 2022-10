Ict: Confindustria, un portale chiude gap formazione-lavoro

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria delle imprese dell'Information and Communication Technology, lancia la piattaforma on line 'Formati con NOI': individua i 16 profili professionali Ict più richiesti dal mercato ed offre un "punto di accesso unico" per far incontrare formazione e opportunità di lavoro, colmare quindi il gap tra la formazione e le competenze che le aziende richiedono, per assumere, e che spesso non trovano. Il progetto nasce in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il sostegno di Confindustria.

"Ringrazio il ministro Colao perchè mettere un punto di partenza, su un progetto così, è oggettivamente un importante passo in avanti, una svolta: il partnerariato pubblico-provato può fare la differenza", dice presentando l'iniziativa il presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay: "Insieme si può fare tanto", sottolinea. "E' uno strumento concreto: c'è un portale che potrà crescere, potrà essere migliorato, ma intanto c'è e funziona. E non è esclusivo, può essere allargato a chiunque voglia partecipare arricchendo l'iniziativa".

"Siamo nella fase finale di questo Governo e, non a caso, ho voluto dedicare questa coda al tema delle competenze: è una parte importante", dice il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, partecipando alla presentazione del progetto: "Una piccola gemma che può diventare una grande gemma". (ANSA).