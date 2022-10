Ict: Confindustria, un portale chiude gap formazione-lavoro (2)

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Colao ricorda l'approccio improntato "sulla qualità" degli investimenti per la digitalizzazione legati al Pnrr: "Vogliamo finanziare formazione che abbia impatto". Sottolinea quindi l'importanza del "legame pubblico-privato", con aziende e associazioni, perchè "tutti devono contribuire per eliminare il gap digitale". E del progetto dice: "E' molto importante che questa iniziativa cresca. Cosa mi piace? La velocità. La concretezza pratica, perchè ne abbiamo tanti di progetti immaginifici che poi restano sulle presentazioni powerpoint. E la qualità, perchè permetterà anche di verificare cosa funziona e cosa no". E accennando alla fine dell'esperienza al Governo, il ministro scherza: "Tra qualche settimana potrei iscrivermi anche io a qualcuno di questi corsi". (ANSA).