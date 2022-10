Fisco: Mef, entrate 8 mesi +13,4% con inflazione e Iva (2)

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Gli effetti sulle entrate dai decreti Rilancio e Agosto sono legati al fatto che nel biennio 2020-2021 i due provvedimenti avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari, si spiega.

Nel solo mese di agosto le entrate tributarie sono state pari a 55.281 milioni di euro (+10.371 milioni di euro, +23,1%). In particolare, le imposte dirette hanno avuto un aumento del gettito di 8.394 milioni di euro (+36,1%) e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari a 1.977 milioni di euro (+9,1%).

Per quanto riguarda le imposte dirette, negli otto mesi sono aumentate del +13,4%. Il gettito dell'Irpef ha registrato un +6,1%. In particolare, le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato sono cresciute del +3% e le ritenute lavoratori autonomi del +7,9%, mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del pubblico sono diminuite dello 0,5%. In forte aumento (+80%) i versamenti per autoliquidazione in quanto, così come per l'autoliquidazione Ires (+119,8%), sono cambiate le scadenze dei versamenti da autotassazione per i contribuenti sottoposti agli indici di affidabilità fiscale (ISA).

"Significativi incrementi di gettito" si sono registrati per l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+128%) per l'andamento favorevole del mercato del risparmio gestito nel 2021 e l'elevata redditività degli investimenti. Anche l'imposta sostitutiva sul valore attivo fondi pensioni ha registrato un incremento (+102,4%). Infine, l'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha avuto una diminuzione dell'1,6%, mentre aumentano (+35,7%) le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche.

Per quanto riguarda le indirette, si registra un +13,5% negli otto mesi. All'andamento positivo ha contribuito l'Iva (16,074 miliardi, +18%), in particolare la componente relativa agli scambi interni (+12,8%), mentre l'Iva sulle importazioni ha registrato un +63,1%. Quest'ultimo risultato è legato, in larga parte, all'andamento del prezzo del petrolio che è risultato in crescita. Registrano andamenti positivi le entrate dell'imposta di bollo (+19,2%) e dell'imposta di registro (+6,2%) mentre l'imposta sulle assicurazioni cala dell'1,9%.

Le entrate relative ai giochi crescono di 2.514 milioni di euro (+36,2%).

Infine il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo cresce di 3,049 miliardi (+61,4%), di cui: 1.995 milioni di euro (+81,9%) da imposte dirette e 1.053 milioni (+41,7%) dalle imposte indirette. (ANSA).