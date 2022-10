Cybersicurezza: Brugnoli (Confindustria), bene coordinamento Its

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "La collaborazione pubblico-privata è un asset fondamentale per la diffusione di quelle competenze digitali, in particolare quelle per la cybersecurity, che sono sempre più richieste sia dalla Pubblica Amministrazione che dalle imprese, per un'Italia più sicura, più efficiente, più competitiva. Competenze che gli ITS sono in prima linea nel formare e consolidare in una logica di sistema". Così Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria, commenta la firma al Miur dell'accordo per favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale per la formazione delle nuove competenze digitali.

"Con la firma di questo accordo - dice - Confindustria intende aiutare il nostro sistema educativo, partendo proprio dal modello ITS, ad integrare sempre più la formazione digitale nella didattica, coinvolgendo le sue imprese e le sue strutture nazionali e territoriali". (ANSA).