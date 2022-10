Connect, la fiera delle professioni sociali a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - Molte problematiche sociali si stanno acutizzando, come conseguenza della situazione indotta dalla crisi economica e ambientale. Il lavoro dei professionisti del sociale è quindi più importante che mai. Il 7 ottobre, venerdì, unibz tornerà ad organizzare Connect, la fiera delle professioni sociali, nel campus di Bressanone. Le organizzazioni pubbliche e private del settore sociale si presenteranno come potenziali datori di lavoro e presenteranno opportunità di tirocinio agli studenti dei corsi di laurea in Servizio Sociale, Educatore Sociale e Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi.

Dopo una pausa forzata di due anni a causa della pandemia, unibz organizza nuovamente la fiera Connect in collaborazione con i direttori dei corsi di laurea in Servizio sociale, Educatore Sociale e Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi. Si tratta di una vera e propria manifestazione dedicata al lavoro e ai tirocini nel settore del sociale, in cui gli*le studenti*esse hanno l'opportunità di conoscere le particolarità delle diverse professioni e di interloquire con organizzazioni pubbliche e private senza la pressione di un colloquio di lavoro vero e proprio. A loro volta, le organizzazioni partecipanti possono presentare la loro struttura, le loro attività e filosofia organizzativa, nonché promuovere eventuali posizioni vacanti.

Gli stand espositivi saranno allestiti al piano terra e al primo piano del campus. Parteciperanno organizzazioni pubbliche e private del settore sociale, tra cui la Casa della Solidarietà (HdS), la Cooperativa Sociale Südtiroler Kinderdorf o l'Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Trentino- Alto Adige. In totale, saranno presenti 19 espositori. (ANSA).