Confcommercio: Russo, politiche lavoro per evitare crisi

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - "I dati del settore terziario del 2021 sono stati positivi, così per il 2022 anche se più 'freddi' per il caro energia. Però il primo semestre è stato ancora buono. Ma il fattore energetico incide e bisogna fare molto e molto anche nelle politiche del lavoro che bisogna attivare altrimenti si rischia una grave crisi occupazionale". Lo ha dichiarato Pasquale Russo, direttore generale Confcommercio Campania in occasione della assemblea di categoria. (ANSA).