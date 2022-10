Confcommercio, energia, prezzi e recessione grandi emergenze

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - "Tre sono le grandi emergenze che il nuovo governo si troverà ad affrontare da subito, anche in raccordo con l'Europa: fronteggiare l'emergenza energetica, contenere l'inflazione e contrastare il pericolo recessione". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione della assemblea di Confcommercio Campania.

"E per fare questo servono interventi strutturali, a cominciare dal cosiddetto "energy recovery fund", dalla fissazione di un tetto al prezzo del gas e dalla revisione dei meccanismi e delle regole di formazione del prezzo dell'elettricità", ha sottolineato. (ANSA).