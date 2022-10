Caro bollette: Confcommercio, sostenere subito le imprese

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Per il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, occorre "subito, ripeto, subito occorre sostenere le imprese sul versante del costo insopportabile delle bollette, con misure legate a questa emergenza.

Ma occorrono anche interventi mirati e più robusti sul cuneo fiscale e contributivo, detassando gli aumenti dei rinnovi contrattuali e rafforzando le misure in tema di credito alle imprese".

E, ha aggiunto intervenendo all'assemblea di Confcommercio Campania "naturalmente, occorre mettere a terra riforme ed investimenti del PNRR. Solo così si potranno rilanciare occupazione, redditi e consumi, rilanciando anche un clima di fiducia che è indispensabile al buon andamento dell'economia. La fiducia, guardate, non è però solo importante per il mercato, ma è fondamentale anche per il circuito della rappresentanza".

(ANSA).