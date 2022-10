++ Pil: Istat, crescita acquisita per 2022 a +3,6% ++

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "La variazione acquisita per il 2022 è pari al +3,6%. Quella relativa ai conti trimestrali rilasciati l'1 settembre era stata del +3,5%.". Lo afferma l'Istat migliorando nella sua terza stima i dati del secondo trimestre 2022.

Il secondo trimestre del 2022 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2021. (ANSA).