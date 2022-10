++ Indici pmi Italia ancora in calo a settembre ++

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - L'indice Pmi servizi, che dà conto delle previsioni dei direttori d'acquisto del settore dei servizi, ha segnato in Italia un nuovo calo a settembre a 48,8 (dal 50,5 di agosto) mentre le stime che si fermavano in media a 49.

Il Pmi composito diffuso da S&P Global mostra anch'esso un nuova flessione a 47,6 a settembre rispetto al 49,6 di agosto (contro attese fra 48 e 49). Si tratta della lettura più bassa da gennaio 2021 e, come per il Pmi servizi, del terzo mese consecutivo in contrazione.

L'andamento non è diverso da quello registrato in Germania, Francia e Spagna, tutte economie in rallentamento e alle prese con l'inflazione. (ANSA).