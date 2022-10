Welfare: Spi-Cgil, approvare legge sulla non autosufficienza

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Il governo deve approvare in tempi rapidi il testo di legge sulla non autosufficienza degli anziani. È positivo che il tema sia oggi all'ordine del giorno della riunione preparatoria del prossimo Consiglio dei ministri ma ora bisogna fare presto e bene". Lo dichiara il segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti.

Definire la legge sulla non autosufficienza, continua, "significa dare risposte a milioni di persone anziane particolarmente fragili e a un numero molto rilevante di famiglie italiane. Significa anche centrare alcuni degli obiettivi previsti dal Pnrr, con il conseguente sblocco di risorse estremamente importanti per il nostro Paese.

Per questo confidiamo che si trovino le soluzioni legislative più adatte per dare finalmente vita a questo provvedimento".

(ANSA).