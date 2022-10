Turismo: Cna Toscana, a Ttg un pacchetto con 70 esperienze

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Settanta proposte per vivere la Toscana sotto una diversa prospettiva: è l'offerta di pacchetti turistici esperienziali 'Unusual Tours in Tuscany' edizione 2022, che Cna Toscana presenterà ufficialmente a oltre 60 buyers internazionali del Ttg di Rimini, la più importante fiera del turismo italiana. Il catalogo è stato presentato oggi a Firenze, e comprende le proposte di quasi 300 imprese della filiera del turismo associate a Cna.

"Si tratta di un lavoro impegnativo e corale - ha spiegato Elisabetta Norfini, presidente di Cna Turismo e commercio Toscana - per selezionare le imprese, scoprirne il potenziale esperienziale per poi condividerlo con coloro che professionalmente sono autorizzati dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale e regionale per la produzione ed organizzazione dei pacchetti turistici. Si tratta di un pool di Tour Operator e Agenzie di viaggio toscani, associati Cna, e radicati sui vari territori".; "Il valore aggiunto - ha osservato l'assessore regionale al turismo, Leonardo Marras - sta nel fare rete che, come spesso ho detto, è l'unica via per crescere: mettere insieme imprese, anche di comparti differenti, per costruire proposte turistiche originali ed in linea con le politiche regionali di promozione e valorizzazione di territori ed esperienze". (ANSA).