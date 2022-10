Sicilia: Confesercenti,subito giunta per risposte a problemi

(ANSA) - PALERMO, 04 OTT - "All'indomani delle elezioni del 25 settembre, l'auspicio che ci sentiamo di formulare riguarda i tempi di formazione del nuovo esecutivo affinchè si possa avere quanto prima un Governo in grado di farsi carico dei problemi della Sicilia, disponibile al confronto con le parti sociali in modo da individuare percorsi per lo sviluppo economico e il rilancio dell'occupazione". Lo dice Vittorio Messina presidente di Confesercenti Sicilia "Ci auguriamo - prosegue - che il confronto di merito possa essere avviato quanto prima per dare alle imprese e alle famiglie siciliane quelle risposte che sono mancate nella scorsa legislatura e che la crisi economica e occupazionale ha reso quanto mai urgenti. Per questo, attendiamo risposte in termini di crescita e di lavoro, di diritti e di welfare.

"Un'attenzione specifica - aggiunge - va rivolta al rilancio dell'apparato produttivo e al commercio nella speranza che finalmente l'Assemblea possa esitare il relativo testo unico che attende ormai la sua approvazione da diversi lustri.

Un'attenzione altrettanto significativa va rivolta a quel turismo che la pandemia ha fatto scoprire come indispensabile per sostenere il pil della regione al quale contribuiva prima del covid con una percentuale di oltre il 20% rispetto ad una media nazionale del 13%. A tal proposito si parla di modello sostenibile di questo fondamentale comparto senza considerare che il turismo va anche sostenuto.

Indispensabile risulta dare massima attenzione al sistema sanitario dell'isola rivalutando la medicina del territorio che inopinatamente è stata ultimamente sacrificata anche con tagli frutto di una strategia miope e poco lungimirante.

Una volta per tutte è arrivato il momento di dimostrare di avere un progetto serio per affrontare il ciclo dei rifiuti le cui disfunzioni stanno rischiando di diventare la metafora di comunicazione del nostro territorio. Il nuovo Governo deve dimostrare di sapere gestire le cospicue risorse che oggi sono disponibili, grazie al PNRR; vanno utilizzate su progetti adeguati con percorsi credibili che garantiscono il rispetto della legalità che rimane precondizione imprescindibile per lo sviluppo della Sicilia". (ANSA).