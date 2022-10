Petrolio: Confindustria, da estrazioni spinta al dinamismo

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - "La presenza in Basilicata dell'industria estrattiva ha determinato una forte spinta al dinamismo delle aziende del territorio, non solo in termini economici ma anche di cultura imprenditoriale, favorendo una maturità tale che oggi consente ad esse di essere presenti in ambito nazionale e internazionale": l ha detto oggi, a Potenza, il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, partecipando ad un convegno promosso da TotalEnergies Italia.

"Ora - ha aggiunto - è necessario ampliare ancora di più questa platea con un coinvolgimento ancora maggiore delle nostre realtà produttive. Diventa, dunque, fondamentale conoscere i programmi futuri di Total così da poter organizzare gli investimenti e - anche attraverso la forte iniziativa della Regione Basilicata - sostenere la nascita di nuovi soggetti economici e occupazione di qualità. L'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze specifiche resta un tema cruciale e le aziende vanno considerate attori principali nell'erogazione di formazione. Va aggiunto, infine, che momenti come questo sono anche utili per rafforzare conoscenza e legami tra le varie realtà produttive in una logica di sistema che ne rafforzi la capacità competitiva anche fuori dalla Basilicata e all'estero". (ANSA).