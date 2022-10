Pensioni: Uil, nuovo governo apra subito il confronto

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La Uil "chiede alla nuova maggioranza e al futuro governo di aprire un confronto per evitare che dal primo gennaio si torni allo scalone della legge Fornero. La Uil è pronta ad ogni forma di mobilitazione per affermare questa giusta esigenza dei lavoratori". Lo afferma il segretario confederale Domenico Proietti, tornando anche sulle dichiarazioni del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

"Non sappiamo a quali prepensionamenti fa riferimento il presidente di Confindustria. In verità i prepensionamenti in passato sono stati sempre chiesti dalle aziende. Il sindacato pone oggi la sacrosanta esigenza di riallineare l'età di accesso alla pensione intorno a 62 anni, come avviene nella media dei paesi della Ue", rimarca Proietti. (ANSA).