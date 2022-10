Nominato il nuovo direttore di Confcommercio del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 OTT - Massimo Travaglia è il nuovo direttore di Confcommercio del Trentino. La nomina - informa una nota - è stata ufficializzata dal presidente, Giovanni Bort, che ha presentato il nuovo direttore alla Giunta e a tutto il personale dell'associazione Già direttore della finanziaria del gruppo Confcommercio, Ucts Trento Srl, in via Solteri da 15 anni, Travaglia assumerà l'incarico di direttore generale.

"Presentiamo una nuova pagina della storia della nostra organizzazione. Non partiamo da zero, ma abbiamo bisogno di un nuovo salto di livello nella nostra attività. Per questo abbiamo affidato la guida a Travaglia, dopo un'attenta selezione", ha spiegato Bort.