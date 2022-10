Net4Capital è Spa, operazioni con Pmi fino a 50mln +RPT+

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Net4Capital, società di origination e management nata per consigliare e supportare investimenti di private equity e venture capital, diventa Spa e, dopo l'acquisizione da parte del fondatore Gabriele Rossi delle quote degli altri tre soci, insieme al nuovo partner Jara Scialoja punta su (punta su, rpt) società target con un fatturato tra i 3 e i 50 milioni di euro, prevalentemente attraverso operazioni di private equity, con investimenti diretti su modelli di business validati e sostenibili.

"Net4Capital Spa si propone di gestire il proprio patrimonio finanziario da un lato con operazioni dirette in Pmi, attraverso capitale finanziario e capitale manageriale, volte ad accelerare la crescita o a stimolare un cambiamento - dichiara Gabriele Rossi, partner e CEO Net4Capital -. Da un altro lato attraverso una gestione opportunistica e strategica dei propri investimenti, con obiettivi di ritorni costanti e di medio periodo". "La vera sfida che ci attende sarà di come estrarre valore dal capitale di rischio in un contesto di normalizzazione di politica monetaria e di un mondo in fase di de-globalizzazione - aggiunge Jara Scialoja, partner e strategist Net4Capital - Investiremo i nostri capitali cercando di diventare un partner di riferimento importante per gli imprenditori con cui lavoreremo, per creare valore in un'ottica di lungo termine". (ANSA).