Maltempo: Aguzzi: Ministero e Inps disponibili iter 'snelli'

(ANSA) - ANCONA, 04 OTT - "Ministero e Inps hanno manifestato la volontà di agevolare e semplificare l'iter necessario per attivare strumenti di ammortizzatori ordinari e sono disponibili a riconvocare il tavolo tecnico in caso di nuove necessità". Lo ha riferito in aula l'assessore regionale alla Protezione Civile delle Marche Stefano Aguzzi rispondendo ad una interrogazione dem su eventuali necessità di attivare strumenti straordinari di cassa integrazione per le aziende colpite dall'alluvione del 15 settembre scorso e in difficoltà per i danni subiti.

L'assessore ha ripercorso le 'mosse' della Regione: dal primo incontro online con le associazioni di categoria domenica 18 settembre, seppure in "ore concitate e con un quadro non ancora chiaro. Poi la richiesta di attenzione per attivare Cigs al bisogno anche se "al momento non erano giunte richiesta ma non potevano esserle". Poi la richiesta di incontro online al Ministero del Lavoro, l'incontro tecnico che si è svolto il 26 settembre a cui erano presenti una funzionari del Ministero del Lavoro, il direttore regionale dell'Inps Marche e funzionari regionali. Si era parlato dell'utilizzo di ammortizzatori sociali per lavoratori. Dal ministero, ha riferito Aguzzi, è arrivata la 'rassicurazione' che, dopo la riforma del 2002, non vi sono più "aree di tutela scopert" con gli ammortizzatori sociali Cigs, fis, Cigo, Fsb". In questo caso, avevano detto dal Ministero, "salvo situazioni eccezionali questa esigenza non dovrebbe esserci. Non ci sono buchi scoperti o situazioni che rimarrebbero fuori dalla tutela e tutti i percorsi sono coperti. Ad oggi - in una prima ricognizione relativa all'alluvione - non ci sono richieste, di esigenze di cassa integrazione". "Ma se ci dovesse essere - ha precisato Aguzzi - tutte le fasi dovrebbero essere coperte dalle attuali normative".

"Non sono emerse finora situazioni da strumenti in deroga", ha confermato Aguzzi, riferendo comunque la disponibilità di Ministero e Inps di "agevolare e semplificare" eventuali iter per strumenti ordinari".

Dunque, ha ribadito l'assessore, c'è stato un "immediato interessamento mio e della giunta, non risultano ad oggi esigenze manifeste ma c'è un ventaglio di possibilità per una risposta. Se ci fosse una esigenza particolare, ad esempio un'azienda che ha finito il monte ore della cassa integrazione, ministero e Inps sono disponibili a ragionarci". Dunque, ha chiosato Aguzzi, "siamo pronti a dare le migliori risposte alle esigenze che potessero manifestarsi".

"A me risulta che questa esigenza c'è già - ha replicato Micaela Vitri, prima firmataria dell'interrogazione dem -. C'è esigenza di Cigs: imprese chiuse che non riescono a pagare stipendi e devono sostenere costi, anticipando tutte le spese, per riaprire l'attività, macchinari distrutti. Sono state fornite - ha proseguito con riferimento ai fondi stanziati dalla Regione - solo risorse per il credito: le attività economiche sono costrette a indebitarsi e invece hanno bisogno di liquidità e non c'è un euro per contributi a fondo perduto". Vitri ha parlato inoltre di "allevatori disperati che hanno il fango nei depositi dei mangim e che non riescono a comprare mangimi. E' passato quasi un mese, - ha attaccato - e le imprese non sanno a chi rivolgersi. Occorre attivare tutti gli strumenti per le attività economiche (Cigs, stanziamenti a fondo perduto per liquidità immediata) e snellire la burocrazia per le famiglie".

(ANSA).