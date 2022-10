Lazio:Tidei (Iv),da regione 20 mln per caro bollette Pmi

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "La Regione Lazio al fianco delle piccole e medie imprese nell'affrontare il caro-bolletta. Venti milioni di euro la cifra che verrà stanziata entro novembre 2022 dalla giunta regionale, con un bando, per finanziare prestiti a tasso zero (da restituire anche in 10 anni) utili all'acquisto e al montaggio di pannelli fotovoltaici, pompe di calore e caldaie a basso consumo". Lo scrive su Facebook la consigliera di Italia Viva in Regione Lazio, Marietta Tidei.

"Uno strumento per sostenere concretamente, in questo periodo difficile, il nostro tessuto economico-produttivo fatto anche di bar, ristoranti, laboratori artigianali, opifici e piccoli stabilimenti industriali", aggiunge Tidei, sottolineando: "Questa è la Regione che abbiamo costruito in questi anni e che continueremo a portare avanti". (ANSA).