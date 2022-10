Lavoro:verso proroga Cig 114 lavoratori ex Tessitura Mottola

(ANSA) - TARANTO, 04 OTT - Sindacati dei tessili, gruppo Albini e la società di scouting Vertus hanno firmato in sede di task force regionale per l'occupazione a Bari una pre-intesa per la proroga di un anno, fino al dicembre 2023, della cassa integrazione per i 114 ex lavoratori dello stabilimento Tessitura di Mottola (Taranto). Lo strumento individuato è il patto di transizione occupazionale, introdotto dall'ultima legge di bilancio. L'operatività dell'intesa è legata agli esiti di un'assemblea che i sindacati terranno con i lavoratori a Mottola giovedì mattina. Il percorso di reindustrializzazione ha subito una brusca frenata dopo la sospensione della trattativa per l'acquisizione del sito da parte della multinazionale Motion spa. (ANSA).