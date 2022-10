Intesa: sostegno a Pmi per cogliere le opportunità del Pnrr

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Intesa Sanpaolo amplia il sostegno alle piccole e medie imprese italiane interessate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con una serie di webinar dedicati sia a settori industriali specifici sia alle aree territoriali in cui operano le imprese clienti.

Il nuovo ciclo di incontri formativi è finalizzato a far cogliere alle aziende le opportunità che si generano grazie al progressivo dispiegarsi delle misure operative del Pnrr. Agli appuntamenti, organizzati in collaborazione con Deloitte, gratuiti e su piattaforma digitale, le imprese clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese potranno conoscere nel dettaglio gli incentivi in essere e le relative opportunità a loro disposizione, le attuali agevolazioni, le principali caratteristiche e le modalità di accesso.

"Abbiamo riscontrato l'esigenza fra le nostre Pmi clienti di conoscere meglio e da vicino i temi legati al Pnrr, anche attraverso le competenze che possiamo offrire in Banca. Questo ciclo di incontri arricchisce e consolida ulteriormente il nostro l'impegno per mettere quanto più in connessione i progetti del Pnrr con la rete delle Pmi italiane", spiega Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. "Con un percorso di informazione costruttivo e focalizzato, accanto al supporto che offriamo con la nostra piattaforma Incent Now sviluppata in collaborazione con Deloitte, si ampliano le opportunità per le nostre imprese di individuare i bandi più interessanti e mettere in atto una strategia di accesso, supportata dagli strumenti finanziari e consulenziali messi a disposizione da Intesa Sanpaolo e dai suoi partner". (ANSA).