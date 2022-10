Imprese:Ricci (Sace), c'è forza investire per superare crisi

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Nelle nostre esperienze di ascolto ci consente di capire meglio quello che è lo stato d'animo delle imprese. Quello che vediamo sono i dati con export e Pil in crescita e poi c'è il sentiment delle imprese negativo". Lo ha detto il ceo di Sace, Alessandra Ricci, intervenendo ai lavori del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky Tg24.

"Quello che ci ritorna - ha aggiunto - dal mondo dalle imprese, invece, è una grande forza di investire per superare questo momento. Alcune imprese hanno rallentato altre si sono dovute riposizionare ma nessuno si è fermato". (ANSA).