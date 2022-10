Imprese:Ricci (Sace), c'è forza investire per superare crisi (2)

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Grazie alla nostra offerta di natura assicurativa - ha aggiunto Alessandra Ricci - a sostegno dell'export, della liquidità e soprattutto della transizione ecologica con le Garanzie Green, noi del Gruppo Sace possiamo fare la differenza".

"Il nostro patrimonio di conoscenza prezioso - ha concluso - sono le 25.000 imprese che accompagniamo in 200 Paesi nel mondo.

Grazie all'ascolto delle loro reali necessità, vediamo ancora oggi quella grande forza di investire, anche in sostenibilità, e di credere che il Made in Italy possa crescere ancora e superare il contesto complesso che stiamo attraversando. Una cosa è certa, tutte le imprese hanno capito che il cambiamento significa investire nel nuovo, che si traduce in sostenibilità e digitale, e non continuare a guardare quello che avevamo e che probabilmente non avremo più". (ANSA).