Eni: vertenza autotrasporto Taranto, firmato accordo

(ANSA) - TARANTO, 04 OTT - E' stato raggiunto un accordo per l'affidamento del trasporto carburante della raffineria Eni di Taranto a un mese di distanza dalle manifestazioni di protesta di una ottantina di camionisti che avevano bloccato il passaggio dei mezzi lamentando di essere stati esclusi dall'appalto. La parte dell'appalto del trasporto di carburante dall'Eni di Taranto, che deve essere affidata agli autotrasportatori del territorio, verrà gestita insieme dai consorzi Ctct e Cat che entro il 31 dicembre diventeranno un unico consorzio. L'accordo è stato raggiunto e sottoscritto oggi dai consorzi stessi e dalle organizzazioni sindacali Usb, Fit Cisl e Uiltec Uil. A breve, secondo quanto riferisce l'Usb, i due consorzi chiederanno un incontro alla committente Eni al fine di definire quote di lavoro e logistica, e quindi per iniziare ad operare concretamente gomito a gomito.

"Siamo felicissimi - sottolinea Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell'Unione sindacale di base - di dire che l'accordo è stato raggiunto grazie alla volontà, alla determinazione e alla convinzione che solo insieme si possono centrare gli obiettivi. Ciò nell'interesse del tessuto imprenditoriale jonico, dei lavoratori, e quindi della comunità jonica, in quanto nello specifico parliamo di un servizio che investe pienamente l'interesse dei cittadini". Questo, aggiunge il sindacalista, "è l'esempio di unità e maturità che viene oggi dai consorzi. Deve essere un grande esempio di unità a partire dall'appalto ex Ilva, che invece di dividersi e farsi concorrenza sleale, che produce inevitabilmente la morte delle imprese e dei lavoratori, dovrebbe di unirsi di fronte alla committente - conclude Rizzo - per ottenere più diritti, in termini pratici contratti più favorevoli per i lavoratori".

