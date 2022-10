Deloitte: Fantini eccellenza Made in Italy, ottimi risultati

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Fantini Group è la unica azienda abruzzese tra le imprese premiate con il "Deloitte Best Managed Companies Award 2022" (Bmc), il premio istituito da Deloitte Private - la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity - con la partecipazione di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext - l'ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici - e Piccola Industria Confindustria.

"Fantini Group è una certezza e anche quest'anno ha conquistato il nostro riconoscimento, diventando un'azienda Gold, ovvero vincitrice di tutte le edizioni del Bmc», commenta il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo. "Fantini è un'eccellenza del settore vinicolo che ha raccolto ottimi risultati anche in quest'anno difficile. Un'eccellenza del nostro panorama agro-alimentare che ci rende fieri del Made in Italy e della sua qualità imbattibile", aggiunge Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile Bmc Italia. (ANSA).