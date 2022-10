Camere commercio: ad Algieri premio "Gioacchino da Fiore

(ANSA) - COSENZA, 04 OTT - "Per il grande contributo dato alle imprese calabresi e per l'indirizzo innovativo impresso alla Camera di commercio di Cosenza". Questa la motivazione del premio "Città di Gioacchino da Fiore" conferito a Klaus Algieri, vice presidente nazionale di Unioncamere e presidente della Camera di Commercio di Cosenza e di Confcommercio Cosenza.

Il riconoscimento, la consegna del quale si é svolta nell'Abazia Florense di San Giovanni in Fiore, patrocinata dal Comune, dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione, ha avuto lo scopo di contribuire a divulgare nel mondo l'importanza e l'attualità del messaggio di speranza dell'abate calabrese.

Presentata dal giornalista Ugo Floro, la cerimonia è stata aperta da una "lectio magistralis" di Vittorio Sgarbi intitolata "L'Europa e il Mediterraneo".

"Ringrazio l'Amministrazione comunale e tutta la giuria - ha commentato il presidente Algieri a margine della premiazione - per questo riconoscimento, che dedico a tutti gli imprenditori che con coraggio affrontano quotidianamente le numerose sfide che il mercato ci pone d'innanzi. Stiamo attraversando un periodo complesso in cui la crisi energetica sta mettendo a dura prova il nostro lavoro. Nonostante tutto, però, cerchiamo di portare avanti le nostre attività con estremo sacrificio".

(ANSA).