Welfare: E-R, 13 percorsi formativi per persone svantaggiate

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - La Regione Emilia-Romagna finanzierà con oltre 2 milioni del Fondo Sociale Europeo (Fse+), 13 percorsi formativi personalizzati per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate. I corsi sono rivolti, in particolare, a chi è impegnato in percorsi di recupero, reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità terapeutiche regionali, a chi sta svolgendo percorsi riabilitativi in strutture emiliano-romagnole e a persone vittime di tratta o di violenza, anche di genere, in carico ai servizi competenti. Complessivamente gli interventi riguarderanno 617 persone.

Nel dettaglio, spiega la stessa Regione in una nota, 3 progetti sono rivolti persone impegnate in percorsi di qualificazione, riqualificazione, riconversione professionale, quale parte integrante di percorsi di recupero e reinserimento sociale e lavorativo in Comunità pedagogico/terapeutiche mentre 8 sono progetti rivolti a persone impegnate in percorsi riabilitativi, quale parte integrante di percorsi di reinserimento sociale e di autonomia, in strutture riabilitative aventi sede nel territorio regionale. Infine, 2 progetti sono rivolti a persone vittime di tratta-violenza, anche di genere, in carico ai Servizi competenti.

Gli interventi - come accennato - riguarderanno 617 persone di cui 269 nelle comunità terapeutiche, 171 nelle strutture riabilitative e 177 persone vittime di tratta-violenza. (ANSA).