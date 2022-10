Ue: pmi manifatturiero a settembre a 48,4, minimo da 27 mesi

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - L'indice S&P Global Pmi per il settore manifatturiero dell'Eurozona è sceso a settembre a 48,4, da 49,6 di agosto, ai livelli più bassi da 27 mesi, segnalando un nuovo peggioramento delle condizioni operative dell'area euro.

"A settembre si intensifica la contrazione del settore manifatturiero dell'eurozona, con gli ultimi dati Pmi di S&P Global che hanno mostrato l'ennesimo calo sia della produzione che dei nuovi ordini", rileva S&P. "In alcuni casi, il volume della produzione si è ridotto in risposta all'incremento dei prezzi energetici, mentre parecchi programmi operativi sono stati corretti al ribasso per far fronte al minore numero di ordini ricevuti".

La domanda di beni "è sprofondata ancora una volta a settembre per la maggiore inflazione e l'incertezza economica" e l'ottimismo delle aziende, di conseguenza, "è calato al livello minimo da maggio 2020". (ANSA).