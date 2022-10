Transizione digitale, percorso Camera commercio di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 03 OTT - La Camera di Commercio di Sassari giuda le imprese verso la transizione digitale.

Giovedì 6 ottobre, dalle 9,30, prende il via il percorso "Il digitale non è mai stato così semplice", dedicato alla trasformazione digitale, organizzato dall'I-LAB della Ente camerale sassarese con la collaborazione tecnica del Consorzio per l'innovazione tecnologica Dintec.

L'evento, il primo di una serie di incontri che si snoderanno fino a giugno, avrà come argomento centrale "Realtà virtuale e aumentata: opportunità per le Pmi" e si articolerà in un seminario dal taglio teorico e un laboratorio esperienziale sui temi della realtà aumentata e virtuale.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi online all'evento sul sito InnovationLab della Camera di commercio di Sassari. (ANSA).