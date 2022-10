Tar: attività ripresa, ok alla Cig ai Cantieri San Marco

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso dei Cantieri San Marco che chiedeva di annullare la bocciatura dell'Inps per la concessione di integrazioni salariali per i propri dipendenti relative al 2015 e al 2016. La battaglia legale riguarda l'unità produttiva della Spezia per cui l'azienda ricorrente, "a seguito della crisi del settore cantieristico", aveva presentato nel 2015 quattro domande di Cig a zero ore per i propri dipendenti (58). Successivamente, perdurando la crisi, nel 2016 la ricorrente aveva presentato domanda di Cig per 13 settimane dal 14 marzo 2016 all'11 giugno 2016 per un totale di 24.960 ore. L'Inps aveva richiesto quindi altra documentazione a seguito della quale l'istituto previdenziale si esprimeva in modo negativo, sostenendo "l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare la piena ripresa dell'attività a breve termine".

"I Cantieri San Marco hanno dimostrato la sostanziale erroneità dell'assunto dell'Inps in quanto ha prodotto copia del contratto di affitto di azienda a un primario cantiere nazionale per la realizzazione di uno yacht di notevoli dimensioni - spiega il Tar nella sentenza - Successivamente l'attività è effettivamente ripresa. Di contro nessuna attività difensiva sostanziale è stata svolta dall'Inps, circostanza che non consente di apprezzare l'esistenza di elementi di segno negativo alla ripresa dell'attività della società. Il ricorso deve pertanto essere accolto". (ANSA).