Start-up: tecnologia anti-hacker Ermes vince Italian Master

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Nel mese dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, è la tecnologia anti-hacker della torinese Ermes ad aggiudicarsi la 16/a edizione dell'Italian Master Startup Award (Imsa), promossa dall'Associazione italiana degli incubatori universitari PniCube e organizzata in collaborazione con l'Incubatore del Politecnico di Torino I3P, nell'ambito dell'Italian Tech Week.

La giuria del premio - destinato alle imprese hi-tech nate dalla ricerca accademica con la migliore performance sul mercato entro 3-5 anni dalla nascita - ha voluto premiare le competenze tecnologiche avanzate e le notevoli capacità imprenditoriali dello spin-off universitario. Otto le finaliste, per un premio in denaro cofinanziato dall'Incubatore I3P e la possibilità di entrare in contatto con grandi aziende e fondi di venture capital. Menzione speciale della Giuria Imsa ad Aiko, startup deep tech, anch'essa nata in I3P, che sviluppa soluzioni e software di Ai per l'automazione delle missioni spaziali.

Nata nel 2017 da un'idea di Hassan Metwalley, Stefano Traverso e Marco Mellia - esperti di web security e ricercatori di intelligenza artificiale -, Ermes - Intelligent Web Protection fornisce protezione alle aziende grazie ai suoi algoritmi brevettati. Il valore della tecnologia innovativa di Ermes, viene spiegato in una nota, "sta nell'aver spostato il paradigma di protezione da un approccio centralizzato, a livello di rete, a un approccio distribuito ed è stata selezionata dal leader mondiale di ricerca informatica Gartner unica italiana nella top 100 mondiale della cybersecurity. (ANSA).