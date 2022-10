Professioni sanitarie, Claudiana inaugura l'anno accademico

(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - Sono 204 gli studenti che, dopo aver superato l'esame di ammissione a settembre, iniziano il percorso di studi presso il Polo universitario delle professioni sanitarie "Claudiana" che ha inaugurato il 27/o anno accademico.

Quest'anno, alla Claudiana sono iscritti in totale 731 studenti per i dieci corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie. L'istituto promuove, inoltre, master di primo livello, laurea magistrale e corsi di specializzazione.

L'offerta comprende anche la formazione dei medici di medicina generale e attività di ricerca in ambito sanitario.

Alla cerimonia d'inaugurazione, il direttore della Claudiana, Guido Bocchio ed il presidente Klaus Eisendle, rivolgendosi agli studenti, hanno fatto loro i migliori auguri per gli studi: "Vi aspetta un periodo entusiasmante e istruttivo - hanno detto - e noi faremo del nostro meglio per accompagnarvi durante tutto il percorso formativo al fine di prepararvi alla vostra futura vita professionale. Avete scelto un lavoro nel settore sanitario che sarà molto arricchente, ma anche impegnativo".

In quest'anno accademico, il polo universitario "Claudiana" ha attivato i corsi di laurea triennali per le nuove matricole in infermieristica, ostetricia, igiene dentale, terapia occupazionale, dietistica, fisioterapia e logopedia. (ANSA).