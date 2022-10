Ocse, con Covid aumentano Neet, 34,6% tra i 25-29 anni (2)

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La percentuale di Neet varia a seconda del genere, sottolinea l'Ocse: è più alta tra le giovani donne rispetto ai loro coetanei maschi in molti Paesi aderenti all'Organizzazione. In Italia, il divario di genere è relativamente basso tra i giovani di età compresa tra 15 e 19 anni (12,3% per le donne e 12,7% per gli uomini) e quelli di età compresa tra 20 e 24 anni (30,5% per le donne e 29,7% per gli uomini), ma si amplia per la fascia d'età 25-29, in cui il 39,2% delle donne e il 30,3% degli uomini sono Neet. (ANSA).