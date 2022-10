Lavoro: Rosolen,Barcolana Job vetrina 'professioni del mare'

(ANSA) - TRIESTE, 03 OTT - "L'economia del mare genera migliaia di posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia e rappresenta un settore strategico per la città di Trieste, costituendo un fattore decisivo in termini di competitività, sostenibilità e attrazione di investimenti". Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, presentando il programma di Barcolana Job 2022, la rassegna curata dalla Regione nell'ambito di Barcolana54 per avvicinare giovani e studenti al mondo del lavoro e, in particolare, alle professioni del mare.

Rosolen ha spiegato come, per dare una risposta al fabbisogno di competenze e di lavoro di qualità nel settore dell'industria marittima, l'Amministrazione regionale sia intervenuta sulla formazione e sulla ricerca "supportando la creazione di reti nell'area delle tecnologie marittime e sostenendo la formazione tecnica del settore. Barcolana Job è diventata un appuntamento fisso della manifestazione velica e vuole essere una nuova modalità di racconto dei nuovi sbocchi lavorativi e degli antichi mestieri della filiera della Blue economy".

"Barcolana Job è una delle manifestazioni che meglio rispecchia il ruolo di Barcolana sul territorio - ha osservato il presidente della Società velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz - ovvero quello di catalizzare l'attenzione del pubblico sul mare e dare valore a tutti gli aspetti che risultano collegati all'economia blu. Oggi più che mai formare i giovani sui mestieri del mare è fondamentale, visti gli investimenti sul sistema portuale regionale".

Il format si apre domani con il convegno "Next Maritime Education Day. Nautica verde e condivisa: riflessioni sulle competenze distintive" alle 15 al museo Revoltella. Tra gli altri appuntamenti, anche una nuova iniziativa di reclutamento di personale per Costa Crociere in programma mercoledì. (ANSA).