Indice pmi Italia sale a 48,3 ma sui minimi da aprile 2020

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - L'indice pmi manifatturiero italiano è salito leggermente a settembre a 48,3, dal livello di 48 segnato ad agosto, al di sopra della stima di 47,5 degli economisti. L'indicatore si mantiene sui livelli più bassi dall'aprile del 2020 e per il terzo mese consecutivo al di sotto di quota 50, che indica una fase di contrazione dell'economia.

"A settembre il settore manifatturiero italiano ha registrato il più rapido calo della produzione dall'apice delle restrizioni per la pandemia del 2020, a causa di una sostenuta flessione dei volumi degli ordini, determinata da una combinazione di pressioni inflazionistiche e di maggiori incertezze, che hanno pesato sull'andamento della produzione", si legge nel rapporto di S&P Global. Sebbene le aziende prevedano in media un aumento della produzione tra 12 mesi, l'ottimismo è sceso al secondo minimo storico dopo quello di marzo 2020. (ANSA).