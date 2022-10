Energia: Camera Commercio Lecce, bando contro caro bollette

(ANSA) - BARI, 03 OTT - "La Camera di Commercio di Lecce si è repentinamente attivata per aiutare concretamente le imprese salentine. E' di imminente pubblicazione, infatti, il bando per fare fronte all'aumento delle bollette con un plafond di 500.000 euro. Non è certamente un intervento risolutivo, ma mettiamo a disposizione tutte le risorse camerali al momento disponibili".

Lo afferma il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci. E' di ieri la notizia che il gruppo Caroli Hotels chiuderà in Salento cinque strutture a causa del caro bollette.

"Le imprese - evidenzia - non possono affrontare e superare questa crisi da sole: auspichiamo interventi di Governo che, oltre a ristorare, impattino a monte del problema, come avvenuto in altri Paesi, dove sono state adottate disposizioni che hanno sia alleggerito le conseguenze negative e sia limitato il dilagare di un problema che attanaglia imprese e famiglie".

