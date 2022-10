Dl Aiuti: Ente pluricategoriale, 3.243 domande per i bonus

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - All'Epap (Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, cui sono iscritti dottori agronomi e forestali, fisici, chimici, geologi ed attuari) dal 26 settembre scorso ad oggi sono arrivate "3.243 domande" per richiedere i bonus 'anti-inflazione' destinati ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e ai liberi professionisti associati alle Casse pensionistiche private introdotti dai decreti Aiuti da 200 euro (per i redditi al di sotto dei 35.000 euro) e da 150 (per chi, nel 2021, non ha superato i 20.000 euro di entrate).

Lo fa sapere all'ANSA lo stesso Ente presieduto da Stefano Poeta, aggiungendo che le istanze lavorate ammontano a 3.132, quelle rifiutate (per mancanza dei requisiti richiesti dalle norme) a 110. Nel dettaglio, prosegue, l'Epap ha ricevuto 1.928 richieste del bonus da 150 euro e 1.204 da professionisti che, con redditi inferiori ai 35.000 euro, hanno potuto presentare la domanda per il sussidio da 200 euro. Nei giorni scorsi l'Inps e le Casse private hanno ricordato che le procedure telematiche (sui siti ufficiali degli organismi) per inoltrare le richieste saranno attive fino al 30 novembre prossimo. (ANSA).