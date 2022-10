Bollette:Confcommercio, necessaria proroga mercato tutelato

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Gli incrementi oramai fuori controllo dei valori delle materie prime energetiche, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, rendono necessaria una proroga del termine per il superamento del regime di tutela di prezzo per le microimprese" Così Confcommercio in una nota sul fine tutela per le microimprese previsto per il 31 dicembre di quest'anno, sottolineando che "il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del +78% rispetto a un anno fa" e che "il mercato tutelato offre maggiori garanzie su prezzi". (ANSA).