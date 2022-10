Turismo: incontro Confapi Veneto e Trentino con Dal Cin

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Il rilancio dell'economia turistica e di tutto l'indotto è stato al centro dell'incontro a Trento tra le due territoriali di Confapi Veneto e Trentino, alla presenza del presidente nazionale di Confapi Turismo, Roberto Dal Cin. Obiettivo del primo incontro di portata nazionale del neo presidente di Confapi Turismo, è stata una presa di contatto con i responsabili territoriali del comparto, al fine di delineare un quadro di possibili alleanze e politiche unitarie per portare i vari territori a fare economia di scala e di politiche di rilancio e consolidamento dell'offerta turistica italiana e delle varie regioni.

«Credo che il turismo e i servizi collegati possa a buon diritto diventare uno dei motori principali dell'economa nazionale, che offre elevate possibilità di crescita - ha affermato Dal Cin - e credo che questo rilancio passi da un maggior dialogo anche tra le varie regioni, come oggi tra Veneto e Trentino, dure realtà confinanti, che possono attivare reciprocamente interessanti e proficue sinergie».

Da parte sua il presidente di Confapi Veneto, William Beozzo, ha lodato le capacità del Trentino offerte dalla sua Autonomia speciale nel gestire direttamente un settore fondamentale dell'economia locale e nazionale. "Da una maggiore collaborazione tra le territoriali di Veneto e Trentino possono venire risultati positivi per entrambi i territori, già a partire dalla prossima stagione invernale", ha aggiunto Beozzo.

Per la presidente di Confapi Trentino, Monica Mosna «Confapi Trentino è una realtà giovane che ha bisogno di appoggiarsi alle realtà più strutturate che possano accompagnarci nella crescita che in questi mesi è già decisamente interessante e lusinghiera, perché gli imprenditori stanno apprezzando l'offerta di Confapi, soprattutto in ambito turistico, realtà dove il Trentino gioca un ruolo rilevante».

Il presidente di Confapi Trentino Turismo, Stefano Ciech ha definito questo incontro «il primo di una prossima lunga serie, dove dall'esperienza di entrambe le regioni potranno scaturire interessanti sviluppi per gli associati delle due territoriali, oltre ad offrire interessanti servizi ai due territori, ad iniziare da una promozione territoriale sempre più sinergica».

