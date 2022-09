Turismo, a TTG Rimini percorsi esperenziali CNA Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Cna Liguria presenterà nove percorsi di turismo esperienziale alla 59a edizione del TTG Travel Experience e incoming Italia che si terrà a Rimini fiere dal 12 al 14 ottobre 2022 in collaborazione con Regione Liguria, Agenzia in Liguria e Cna nazionale Turismo e Commercio.

Per la prima volta verranno proposti pacchetti turistici dedicati alla Liguria con esperienze culinarie, artigianali, sportive, naturalistiche e culturali nati dalla capacità di mettere a sistema le realtà imprenditoriali locali associate alla Confederazione nazionale dell'artigianato e piccola e media Impresa. Pacchetti che sono stati presentati oggi alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino. Tante dunque le opzioni, una di queste riguarda la "scoperta di Genova e del Tigullio: percorso tra artigianato cultura e gusto" con un soggiorno dedicato alla visita del centro storico genovese, alle bellezze del Tigullio attraverso attività di artigianato e alla scoperta dei prodotti di eccellenza. Nel pacchetto visite e degustazioni in cantine esclusive, corso di cucina ligure per conoscerne i prodotti tipici.

CNA La Spezia porta al TTG cinque pacchetti turistici che coinvolgono diversi territori, dalla Val di Vara, fino alle Cinque Terre e al Golfo dei Poeti. A ponente la prima esperienza turistica è un itinerario di 6 giorni che partendo da località costiere come Bordighera farà scoprire l'entroterra dei borghi come Badalucco, Triora, Vallebona, Perinaldo con prodotti unici quali il vino Rossese, l'olio nella varietà Taggiasca e tante specialità tra presidi Slowfood e rinascimenti DE.CO. La seconda proposta è per gli appassionati di trekking: un itinerario di ampio respiro, che in 8 giorni, con un immaginario arco tra mare e montagna, vuole collegare le spiagge alle cime più alte delle alpi liguri. La terza proposta è dedicata agli amanti dell'outdoor scoprendo le montagne tra Sanremo e Bordighera.

